29 апреля 2022
28 апреля 2022

В ЯНАО в пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на ул. Дружбы народов. Нижневартовск., пожарная машина, скорая помощь
В Салехарде в результате пожара погибла женщина Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба МЧС.

«ЯНАО г. Салехард. В 07 часов 08 минут поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном девятиэтажном доме. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось задымление в квартире на седьмом этаже. В 07 часов 20 минут пожар был локализован. В квартире обнаружено тело женщины 1995 года рождения без признаков жизни», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС.

Прибывшие на место возгорания пожарные за 15 минут эвакуировали жильцов из здания, локализовали и потушили пожар. В тушении задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России. Причины пожара устанавливают дознаватели.

Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме в Муравленко (ЯНАО). Пожарным на ликвидацию потребовалось 14 минут, обошлось без жертв.

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В Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба МЧС. «ЯНАО г. Салехард. В 07 часов 08 минут поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном девятиэтажном доме. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось задымление в квартире на седьмом этаже. В 07 часов 20 минут пожар был локализован. В квартире обнаружено тело женщины 1995 года рождения без признаков жизни», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС. Прибывшие на место возгорания пожарные за 15 минут эвакуировали жильцов из здания, локализовали и потушили пожар. В тушении задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России. Причины пожара устанавливают дознаватели. Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме в Муравленко (ЯНАО). Пожарным на ликвидацию потребовалось 14 минут, обошлось без жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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