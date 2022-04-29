В ЯНАО в пожаре погибла женщина

В Салехарде в результате пожара погибла женщина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба МЧС.

«ЯНАО г. Салехард. В 07 часов 08 минут поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном девятиэтажном доме. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию наблюдалось задымление в квартире на седьмом этаже. В 07 часов 20 минут пожар был локализован. В квартире обнаружено тело женщины 1995 года рождения без признаков жизни», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС.

Прибывшие на место возгорания пожарные за 15 минут эвакуировали жильцов из здания, локализовали и потушили пожар. В тушении задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России. Причины пожара устанавливают дознаватели.

Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме в Муравленко (ЯНАО). Пожарным на ликвидацию потребовалось 14 минут, обошлось без жертв.