Депутат Госдумы потребовал отменить выборы губернаторов

30 апреля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

По мнению Андрея Лугового, отмена выборов губернаторов поможет развитию России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глав регионов должен назначать президент РФ, это поможет России развиваться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию перехода Андрей Луговой. «Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президента. Я понял, почему даже при большом количестве природных ресурсов не очень много экономических достижений удается реализовать. Такая огромная у нас территория. Они живут иногда как такие князьки», — заявил Луговой в эфире «Говорит Москва». Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В Кремле опровергли эти сообщения. Затем власти решили созвать заседание совета законодателей, чтобы обсудить с главой РФ Владимиром Путиным этот вопрос. Однако там этот вопрос решить не удалось. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Глав регионов должен назначать президент РФ, это поможет России развиваться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию перехода Андрей Луговой. «Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президента. Я понял, почему даже при большом количестве природных ресурсов не очень много экономических достижений удается реализовать. Такая огромная у нас территория. Они живут иногда как такие князьки», — заявил Луговой в эфире «Говорит Москва». Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В Кремле опровергли эти сообщения. Затем власти решили созвать заседание совета законодателей, чтобы обсудить с главой РФ Владимиром Путиным этот вопрос. Однако там этот вопрос решить не удалось.