Депутат Госдумы потребовал отменить выборы губернаторов

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, электорат, выборы, избиратели, день голосования
По мнению Андрея Лугового, отмена выборов губернаторов поможет развитию России Фото:

Глав регионов должен назначать президент РФ, это поможет России развиваться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию перехода Андрей Луговой.

«Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президента. Я понял, почему даже при большом количестве природных ресурсов не очень много экономических достижений удается реализовать. Такая огромная у нас территория. Они живут иногда как такие князьки», — заявил Луговой в эфире «Говорит Москва».

Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В Кремле опровергли эти сообщения. Затем власти решили созвать заседание совета законодателей, чтобы обсудить с главой РФ Владимиром Путиным этот вопрос. Однако там этот вопрос решить не удалось.

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Глав регионов должен назначать президент РФ, это поможет России развиваться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию перехода Андрей Луговой. «Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президента. Я понял, почему даже при большом количестве природных ресурсов не очень много экономических достижений удается реализовать. Такая огромная у нас территория. Они живут иногда как такие князьки», — заявил Луговой в эфире «Говорит Москва». Ранее СМИ сообщили, что фракция «Единой России» в законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. В Кремле опровергли эти сообщения. Затем власти решили созвать заседание совета законодателей, чтобы обсудить с главой РФ Владимиром Путиным этот вопрос. Однако там этот вопрос решить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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