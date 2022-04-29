Чтобы не допустить мародерства и вандализма, эвакуированные пункты охраняются курганской полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области полицейские обеспечивают правопорядок и сохранность имущества граждан в населенных пунктах, пострадавших от природных пожаров. Информация размещена на сайте местного управления МВД.

«После локализации пожаров на территории садовых товариществ и населенных пунктов, откуда были эвакуированы жители, полицейскими осуществляется охрана общественного порядка и имущества, оставленного без присмотра», — передает пресс-служба курганского УМВД.

Охрану правопорядка в эвакуированных населенных пунктах осуществляют курганские полицейские Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Многие из эвакуированных оставили на месте пожаров личное имущество Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Ликвидация последствий ЧС на территории Курганской области продолжается Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен 28 апреля. URA.RU уже сообщало, что для ликвидации последствий на территории города Курган, Кетовского, Варгашинского, Каргапольского и Белозерского районов было задействовано порядка 470 специалистов. Совместно с МЧС проведена эвакуация боле 1270 граждан. Было полностью остановлено движение из-за масштабного лесного пожара, сильного задымления федеральной трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». На участках дороги, где задымление сохраняется, полицейские продолжают нести службу.