В Турцию из России начинают летать сотни рейсов

Число рейсов из РФ в Турцию будет увеличено до 290 в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России с 29 апреля увеличилось количество рейсов в Турцию до 290 в неделю. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«С 29 апреля количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний между нашими странами увеличилось более чем на 100, включая рейсы из регионов России. Таким образом, общее количество рейсов достигнет 290 в неделю — часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Это позволит туроператорам начать выполнять свои обязательства перед туристами», — написала Догузова в своем telegram-канале.

Она также отметила, что с 6 мая из России начнут выполнять рейсы в Анталью и Стамбул до 2 раза в день. «Мы продолжаем работу над увеличением количества рейсов наших и зарубежных авиакомпаний», — подытожила она.

Также россияне могут уехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию, передает «Федеральное агентство новостей». Догузова отметила, что туристы из РФ могут отправиться в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Сейшелы и Шри-Ланку. В начале апреля стало известно, что путевки в Турцию и Египет из России подорожали. Туроператоры отметили, что цена путевки в Турцию стала больше на 35,8%, а в Египет — на 34,7%.