Отдых в Турции и Египте резко подорожал для россиян

Туроператоры сообщили о резком подорожании путевок в Турцию и Египет. Высокий уровень цен связан с дороговизной рейсов по этим направлениям.
«Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс. руб., в Египет — 129,82 тыс. руб., что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя туристического рынка.
Стоимость путевок в Турцию и Египет увеличилась на 35,8% и 34,7% по сравнению с прошлой осенью. Отмечается, что за этот же период цены на проживание в отелях популярных курортных стран выросла в два раза. Например, поездка в Турцию обойдется россиянам от 110 тысяч рублей учитывая, что в прошлом году на отдых тратили около 50—60 тысяч рублей.
Эксперты считают, что конкретные цены на отдых в Турцию и Египет появились после того, как туроператоры объявили о возобновлении полетных программ за границу. Предполагается, что с развитием зарубежных программ доля внутренних направлений может снизиться с 63% в структуре продаж по итогам марта до 50%, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. По ее мнению, это может повлечь за собой небольшое снижение цен на отдых внутри страны.
Ранее сообщалось, что Россия снимет ограничения на полеты в 52 страны. Точный список стран еще не был представлен. Запреты вводились из-за распространения коронавируса.
Туроператоры сообщили о резком подорожании путевок в Турцию и Египет. Высокий уровень цен связан с дороговизной рейсов по этим направлениям. «Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс. руб., в Египет — 129,82 тыс. руб., что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя туристического рынка. Стоимость путевок в Турцию и Египет увеличилась на 35,8% и 34,7% по сравнению с прошлой осенью. Отмечается, что за этот же период цены на проживание в отелях популярных курортных стран выросла в два раза. Например, поездка в Турцию обойдется россиянам от 110 тысяч рублей учитывая, что в прошлом году на отдых тратили около 50—60 тысяч рублей. Эксперты считают, что конкретные цены на отдых в Турцию и Египет появились после того, как туроператоры объявили о возобновлении полетных программ за границу. Предполагается, что с развитием зарубежных программ доля внутренних направлений может снизиться с 63% в структуре продаж по итогам марта до 50%, считает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. По ее мнению, это может повлечь за собой небольшое снижение цен на отдых внутри страны. Ранее сообщалось, что Россия снимет ограничения на полеты в 52 страны. Точный список стран еще не был представлен. Запреты вводились из-за распространения коронавируса.