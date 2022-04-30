Врач Незванова раскрыла, кому категорически запрещен алкоголь

30 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

При употреблении алкоголя человек теряет витамин В1, сказала Светлана Незванова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больным с циррозом печени и фиброзно-кистозном панкреатитом необходимо полностью исключить алкоголь из своего рациона. Об этом URA.RU сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова. «При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — рассказала Светлана Незванова. Врач подчеркнула, что алкоголь всегда наносит вред. По ее словам, он ухудшает когнитивные функции, разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга. «Нервное воспаление и токсичность тормозит передачу нервного импульса. Главной причиной и фактором такого сильного повреждения мозга при злоупотреблении алкоголем является дефицит витамина В1», — объяснила гастроэнтеролог. Это происходит из-за того, что спиртосодержащие напитки замедляют всасывание этого элемента и способствуют его вымыванию из организма. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Больным с циррозом печени и фиброзно-кистозном панкреатитом необходимо полностью исключить алкоголь из своего рациона. Об этом URA.RU сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова. «При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — рассказала Светлана Незванова. Врач подчеркнула, что алкоголь всегда наносит вред. По ее словам, он ухудшает когнитивные функции, разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга. «Нервное воспаление и токсичность тормозит передачу нервного импульса. Главной причиной и фактором такого сильного повреждения мозга при злоупотреблении алкоголем является дефицит витамина В1», — объяснила гастроэнтеролог. Это происходит из-за того, что спиртосодержащие напитки замедляют всасывание этого элемента и способствуют его вымыванию из организма.