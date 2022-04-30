30 апреля 2022
29 апреля 2022

На севере Пермского края из-за паводка могут ввести режим ЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар. Пермь
В Кудымкаре могут ввести режим ЧС из-за паводка Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) местные власти могут уже завтра ввести режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Сообщает в эфире программа «Вести Пермь».

«В Кудымкаре власти округа уже завтра могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Река Иньва вышла из берегов и топит огороды. За сутки уровень Иньвы поднялся почти на один метр. Река вышла из берегов, затопила улицы, подходит к жилым домам», — говорится в сообщении.

Сейчас уровень реки составляет 540 сантиметров. При отметке в 560 будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители в соцсетях начали массово выкладывать фотографии с места события.

Ранее URA.RU сообщало, что в Александровске (Пермский край) из-за разлива реки затопило несколько домов. Чиновники, выехавшие на место, предложили жителям эвакуироваться, но те отказались.

Из-за паводка в Кудымкаре могут ввести режим ЧС
Фото:
В Кудымкаре затопило улицы вода доходит до домов
Фото:

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В Кудымкаре (Пермский край) местные власти могут уже завтра ввести режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Сообщает в эфире программа «Вести Пермь». «В Кудымкаре власти округа уже завтра могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Река Иньва вышла из берегов и топит огороды. За сутки уровень Иньвы поднялся почти на один метр. Река вышла из берегов, затопила улицы, подходит к жилым домам», — говорится в сообщении. Сейчас уровень реки составляет 540 сантиметров. При отметке в 560 будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители в соцсетях начали массово выкладывать фотографии с места события. Ранее URA.RU сообщало, что в Александровске (Пермский край) из-за разлива реки затопило несколько домов. Чиновники, выехавшие на место, предложили жителям эвакуироваться, но те отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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