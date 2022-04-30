В Кудымкаре могут ввести режим ЧС из-за паводка Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) местные власти могут уже завтра ввести режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Сообщает в эфире программа «Вести Пермь».

«В Кудымкаре власти округа уже завтра могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Река Иньва вышла из берегов и топит огороды. За сутки уровень Иньвы поднялся почти на один метр. Река вышла из берегов, затопила улицы, подходит к жилым домам», — говорится в сообщении.

Сейчас уровень реки составляет 540 сантиметров. При отметке в 560 будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители в соцсетях начали массово выкладывать фотографии с места события.

Ранее URA.RU сообщало, что в Александровске (Пермский край) из-за разлива реки затопило несколько домов. Чиновники, выехавшие на место, предложили жителям эвакуироваться, но те отказались.

Из-за паводка в Кудымкаре могут ввести режим ЧС Фото: Сообщество «Подслушано Кудымкар» во «ВКонтакте»

В Кудымкаре затопило улицы вода доходит до домов Фото: Сообщество «Подслушано Кудымкар» во «ВКонтакте»