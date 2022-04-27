27 апреля 2022

Мэрия пермского города готова эвакуировать людей из-за затопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение. Нижневартовск, наводнение, потоп
Вода затопила несколько домов (архивное фото) Фото:

В Александровске (Пермский край) из-за разлива реки затопило несколько домов. Чиновники, выехавшие на место, предложили жителям эвакуироваться, но те отказались, рассказали в мэрии города.

«Вода затопила не только придомовую территорию, но и зашла в подъезды. Квартиры не пострадали. Жителям в качестве временной меры на период паводка был предложен вариант переселения в пункт временного размещения, организованный на базе ГДК. Но от этого предложения все отказались», — сообщается на странице администрации Александровского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Пострадали дома № 18, 20, 22, 24 по ул. 3-го Интернационала. Чтобы ускорить отвод воды из зоны подтопления, экскаватором прокопали канаву к ближайшему водостоку, отметили в мэрии Александровска. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу недели синоптики допускают возможность подтоплений в поселке Яйва, в отдельных районах Чусового и Кудымкара.

Разлившаяся река затопила улицы Александровска
Вода затопила подвалы и подъезды домов

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В Александровске (Пермский край) из-за разлива реки затопило несколько домов. Чиновники, выехавшие на место, предложили жителям эвакуироваться, но те отказались, рассказали в мэрии города. «Вода затопила не только придомовую территорию, но и зашла в подъезды. Квартиры не пострадали. Жителям в качестве временной меры на период паводка был предложен вариант переселения в пункт временного размещения, организованный на базе ГДК. Но от этого предложения все отказались», — сообщается на странице администрации Александровского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Пострадали дома № 18, 20, 22, 24 по ул. 3-го Интернационала. Чтобы ускорить отвод воды из зоны подтопления, экскаватором прокопали канаву к ближайшему водостоку, отметили в мэрии Александровска. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу недели синоптики допускают возможность подтоплений в поселке Яйва, в отдельных районах Чусового и Кудымкара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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