В Москве задержали и отменили десятки рейсов

01 мая 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

В московских аэропортах задержали или отменили десятки авиарейсов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Около 50 авиарейсов массово отменяют либо задерживают в Москве. Такая информация содержится на онлайн-табло московских аэропортов, а также в сервисе «Яндекс.Расписание». «Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Аэропорт Внуково: отменено и задержано 10 рейсов, Домодедово — 9, Шереметьево — 30», — отмечается в сервисе. Это коснулось полетов в Турцию, Египет, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссию, а также в ряд российских городов. О причинах отмен и задержек не сообщается. В марте президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Воздушное пространство для РФ также закрыли Ирландия, Дания, Бельгия и Швеция. Первой страной, принявшей такое решение в ответ на спецоперацию на Украине, стала Чехия. Затем к ней присоединились — Литва, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Финляндия. Из-за этого многие рейсы российских авиакомпаний массово отменялись. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Около 50 авиарейсов массово отменяют либо задерживают в Москве. Такая информация содержится на онлайн-табло московских аэропортов, а также в сервисе «Яндекс.Расписание». «Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Аэропорт Внуково: отменено и задержано 10 рейсов, Домодедово — 9, Шереметьево — 30», — отмечается в сервисе. Это коснулось полетов в Турцию, Египет, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссию, а также в ряд российских городов. О причинах отмен и задержек не сообщается. В марте президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Воздушное пространство для РФ также закрыли Ирландия, Дания, Бельгия и Швеция. Первой страной, принявшей такое решение в ответ на спецоперацию на Украине, стала Чехия. Затем к ней присоединились — Литва, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Финляндия. Из-за этого многие рейсы российских авиакомпаний массово отменялись.