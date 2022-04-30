CNN сообщил о кошмарной ситуации в европейской экономике

01 мая 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Многим странам Европы грозит стагфляция Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские страны находятся под угрозой стагфляции из-за антироссийских санкций. Как предупредил телеканал CNN, из-за них объем производства в обрабатывающей промышленности сократился до самого низкого уровня с июня 2020 года. «В соответствии с предварительными оценками, за первые три месяца 2022 года в 19 странах еврозоны ВВП увеличился всего на 0,2% в сравнении с результатами предыдущего квартала. В этот же период уровень инфляции потребительских цен в апреле составил 7,5%, что стало самым высоким показателем, отмеченным в регионе за последние 25 лет», — сообщает телеканал. Отмечается, что Германия оказалась под угрозой стагфляции. «Кошмарная комбинация высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. А Франция уже погрузилась в это состояние», — сказали там. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. В России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Позднее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли из-за западных санкций. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что вернуться в Россию таким фирмам будет трудно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Европейские страны находятся под угрозой стагфляции из-за антироссийских санкций. Как предупредил телеканал CNN, из-за них объем производства в обрабатывающей промышленности сократился до самого низкого уровня с июня 2020 года. «В соответствии с предварительными оценками, за первые три месяца 2022 года в 19 странах еврозоны ВВП увеличился всего на 0,2% в сравнении с результатами предыдущего квартала. В этот же период уровень инфляции потребительских цен в апреле составил 7,5%, что стало самым высоким показателем, отмеченным в регионе за последние 25 лет», — сообщает телеканал. Отмечается, что Германия оказалась под угрозой стагфляции. «Кошмарная комбинация высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. А Франция уже погрузилась в это состояние», — сказали там. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. В России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Позднее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли из-за западных санкций. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что вернуться в Россию таким фирмам будет трудно.