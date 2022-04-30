Екатеринбуржцы учуяли в воздухе запах гари

01 мая 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Над городом повис смог, о нем сообщают жители из разных районов Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга с утра жалуются на запах гари и дымку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, их источник неизвестен. «Действующих природных и техногенных пожаров в близи Екатеринбурга нет. Мы ожидаем информацию от Уральского гидрометцентра о возможных причинах ее [дымки] образования», — сообщили в ведомстве. В Уральском гидрометцентре добавили, что дымка — это нормальное явление, в котором ничего страшного нет. К обеду она, как правило, рассеивается. Областной Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с качеством воздуха, сотрудники ведомства также проводят лабораторные исследования воздуха в северной, южной и центральной частях города. Санврачи рекомендуют в период смога избегать долгих прогулок, а если нужно выйти на улицу, то лучше использовать маски и респираторы. Также советуют не открывать окна, сменить контактные линзы на очки, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от сигарет, делать влажную уборку. Ранее URA.RU сообщало о пожаре недалеко от Алапаевска (Свердловская область), накануне вечером там вспыхнули отходы пиломатериалов. В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга с утра жалуются на запах гари и дымку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, их источник неизвестен. «Действующих природных и техногенных пожаров в близи Екатеринбурга нет. Мы ожидаем информацию от Уральского гидрометцентра о возможных причинах ее [дымки] образования», — сообщили в ведомстве. В Уральском гидрометцентре добавили, что дымка — это нормальное явление, в котором ничего страшного нет. К обеду она, как правило, рассеивается. Областной Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с качеством воздуха, сотрудники ведомства также проводят лабораторные исследования воздуха в северной, южной и центральной частях города. Санврачи рекомендуют в период смога избегать долгих прогулок, а если нужно выйти на улицу, то лучше использовать маски и респираторы. Также советуют не открывать окна, сменить контактные линзы на очки, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от сигарет, делать влажную уборку. Ранее URA.RU сообщало о пожаре недалеко от Алапаевска (Свердловская область), накануне вечером там вспыхнули отходы пиломатериалов. В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ.