30 апреля 2022

Екатеринбуржцы учуяли в воздухе запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог над Екатеринбургом, задымление, смог над городом, район академический, грязный воздух, преображенский парк
Над городом повис смог, о нем сообщают жители из разных районов Екатеринбурга Фото:

Жители Екатеринбурга с утра жалуются на запах гари и дымку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, их источник неизвестен.

«Действующих природных и техногенных пожаров в близи Екатеринбурга нет. Мы ожидаем информацию от Уральского гидрометцентра о возможных причинах ее [дымки] образования», — сообщили в ведомстве. В Уральском гидрометцентре добавили, что дымка — это нормальное явление, в котором ничего страшного нет. К обеду она, как правило, рассеивается.

Областной Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с качеством воздуха, сотрудники ведомства также проводят лабораторные исследования воздуха в северной, южной и центральной частях города. Санврачи рекомендуют в период смога избегать долгих прогулок, а если нужно выйти на улицу, то лучше использовать маски и респираторы. Также советуют не открывать окна, сменить контактные линзы на очки, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от сигарет, делать влажную уборку.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре недалеко от Алапаевска (Свердловская область), накануне вечером там вспыхнули отходы пиломатериалов. В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Жители Екатеринбурга с утра жалуются на запах гари и дымку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, их источник неизвестен. «Действующих природных и техногенных пожаров в близи Екатеринбурга нет. Мы ожидаем информацию от Уральского гидрометцентра о возможных причинах ее [дымки] образования», — сообщили в ведомстве. В Уральском гидрометцентре добавили, что дымка — это нормальное явление, в котором ничего страшного нет. К обеду она, как правило, рассеивается. Областной Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с качеством воздуха, сотрудники ведомства также проводят лабораторные исследования воздуха в северной, южной и центральной частях города. Санврачи рекомендуют в период смога избегать долгих прогулок, а если нужно выйти на улицу, то лучше использовать маски и респираторы. Также советуют не открывать окна, сменить контактные линзы на очки, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от сигарет, делать влажную уборку. Ранее URA.RU сообщало о пожаре недалеко от Алапаевска (Свердловская область), накануне вечером там вспыхнули отходы пиломатериалов. В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...