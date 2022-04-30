В Екатеринбурге впервые за три года прошла многотысячная акция. VIP ждало продолжение у губернатора

01 мая 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Участники демонстрации заполонили центральную улицу Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Традиционное первомайское шествие собрало в Екатеринбурге, по оценкам организаторов, от 20 до 25 тысяч человек. Торжественную демонстрацию, состоявшуюся из-за пандемии коронавируса впервые с 2019 года, вместе с трудящимися провели первые лица свердловской власти — губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Госдумы, областные министры и парламентарии, передает корреспондент URA.RU. Многолюдное шествие с флагами и транспарантами двинулось от здания Главпочтамта к площади 1905 года. За несколько минут до старта во главу колонны встали самые статусные уральские политики. Вместе с губернатором Куйвашевым демонстрацию повели спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первый заместитель Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (для него это была первая демонстрация в ранге главы) и председатель областной федерации профсоюзов, экс-депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Последний шел по левую руку от губернатора, и всю дорогу до площади они что-то оживленно обсуждали. «Я горжусь тем, что Свердловская область — это регион настоящих патриотов. Энергичных и деятельных людей, — декламировал с трибуны Куйвашев. — Уральцы любят и умеют трудиться. Сегодня нам брошен вызов: беспрецедентным санкционным давлением нашу страну хотят ослабить экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями». К свердловчанам со сцены обратился не только губернатор. Ветлужских говорил о том, как важно трудящимся объединиться в «непростое для общества время», спикер Бабушкина рассуждала о необходимости противостоять санкциям, а мэр Орлов призывал сплотиться вокруг руководства России. Им аплодировали профсоюзы крупнейших предприятий области, ячейки политических партий, студенческие отряды и общественные движения. После выступлений митинг объявили завершенным. Публика стала расходиться по домам, а свердловские политики направились в резиденцию Куйвашева. По данным URA.RU, для высоких гостей там организовали губернаторский прием по случаю Дня труда. На фуршет приглашены депутаты Госдумы и заксобрания, министры, мэр Орлов и сенатор Александр Высокинский. Нет лишь его напарника по Совфеду, бывшего губернатора Эдуарда Росселя — он остался в этот день дома. Возглавили колонну трудящихся представители свердловской власти. Губернатор Евгений Куйвашев всю дорогу чем-то делился с главой федерации профсоюзов Андреем Ветлужских Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Чтобы выиграть в этой экономической войне, нам необходимо внедрять новые технологии, внедрять новые производство, импортозамещение, отстраивать новые логистические схемы. Сегодня предприятия этим занимаются, и, я думаю, с этой задачей они успешно справятся», — напутствовала спикер заксо Людмила Бабушкина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Плакаты и лозунги в этот день были посвящены не только Празднику труда и весны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Колонну Общероссийского народного фронта развлекала гармонь — «фронтовики» хором подпевали песням и маршам военных лет,… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU …а у студентов-стройотрядников был свой репертуар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Алексей Орлов со сцены провозглашал новую роль профсоюзов — помочь России справиться с давлением Запада. В это время два его предшественника, Александр Высокинский и Аркадий Чернецкий, о чем-то хитро переговаривались, отвернувшись от толпы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ставший популярным символ Z, используемый как знак поддержки спецоперации на Украине, появился в этот день не только на плакатах,… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU …но и на воздушных шарах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Традиционное первомайское шествие собрало в Екатеринбурге, по оценкам организаторов, от 20 до 25 тысяч человек. Торжественную демонстрацию, состоявшуюся из-за пандемии коронавируса впервые с 2019 года, вместе с трудящимися провели первые лица свердловской власти — губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Госдумы, областные министры и парламентарии, передает корреспондент URA.RU. Многолюдное шествие с флагами и транспарантами двинулось от здания Главпочтамта к площади 1905 года. За несколько минут до старта во главу колонны встали самые статусные уральские политики. Вместе с губернатором Куйвашевым демонстрацию повели спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первый заместитель Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (для него это была первая демонстрация в ранге главы) и председатель областной федерации профсоюзов, экс-депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Последний шел по левую руку от губернатора, и всю дорогу до площади они что-то оживленно обсуждали. «Я горжусь тем, что Свердловская область — это регион настоящих патриотов. Энергичных и деятельных людей, — декламировал с трибуны Куйвашев. — Уральцы любят и умеют трудиться. Сегодня нам брошен вызов: беспрецедентным санкционным давлением нашу страну хотят ослабить экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями». К свердловчанам со сцены обратился не только губернатор. Ветлужских говорил о том, как важно трудящимся объединиться в «непростое для общества время», спикер Бабушкина рассуждала о необходимости противостоять санкциям, а мэр Орлов призывал сплотиться вокруг руководства России. Им аплодировали профсоюзы крупнейших предприятий области, ячейки политических партий, студенческие отряды и общественные движения. После выступлений митинг объявили завершенным. Публика стала расходиться по домам, а свердловские политики направились в резиденцию Куйвашева. По данным URA.RU, для высоких гостей там организовали губернаторский прием по случаю Дня труда. На фуршет приглашены депутаты Госдумы и заксобрания, министры, мэр Орлов и сенатор Александр Высокинский. Нет лишь его напарника по Совфеду, бывшего губернатора Эдуарда Росселя — он остался в этот день дома.