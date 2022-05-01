Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины отключило Херсонскую область от мобильной связи и интернета. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. Проблема будет решена — на юг Украины зайдут донецкие и крымские операторы», — передает РИА «Новости» слова Крючкова.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Глава региона заявлял, что Киев отказался от Херсонской области, сообщает агентство Nation News. Свидетельствует об этом запуск украинской ракеты «Точка-У» в город, передает телеканал 360. Помимо этого глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль, дополняет «Национальная служба новостей».