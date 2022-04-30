В ХМАО задержали демонстранта во время первомайского шествия

01 мая 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел на одиночный пикет Фото предоставил Леонард Насибуллин В Урае (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали мужчину во время первомайской демонстрации. Житель города вышел на одиночный пикет, сообщил URA.RU депутат Урая Леонард Насибуллин. «На плакате было написано: «МИР! ТРУД! МАЙ! Господин Закирзянов, вы зачем развалили и продали АО «Дорожник». Через несколько минут сотрудники полиции оприходовали пикетчика и увезли в кутузку», — рассказал депутат Насибуллин. Депутатское объединение «Патриоты Урая» обратились к губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой с просьбой снять карантинные ограничения на проведение в округе одиночных пикетов. По мнению депутатов, это ограничение ведет к чрезмерному ограничению свободы выражения. АО «Дорожник» занимался уборкой улиц. В 2019 компанию называли главным активом городской администрации и говорили о кризисном периоде. Большинство контрактов было передано «Нефтедорстрою». Организация была ликвидирована 20 августа 2020 года, однако в этот же день была зарегистрирована ООО «Дорожник» с тем же генеральным директором. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Урае (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали мужчину во время первомайской демонстрации. Житель города вышел на одиночный пикет, сообщил URA.RU депутат Урая Леонард Насибуллин. «На плакате было написано: «МИР! ТРУД! МАЙ! Господин Закирзянов, вы зачем развалили и продали АО «Дорожник». Через несколько минут сотрудники полиции оприходовали пикетчика и увезли в кутузку», — рассказал депутат Насибуллин. Депутатское объединение «Патриоты Урая» обратились к губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой с просьбой снять карантинные ограничения на проведение в округе одиночных пикетов. По мнению депутатов, это ограничение ведет к чрезмерному ограничению свободы выражения. АО «Дорожник» занимался уборкой улиц. В 2019 компанию называли главным активом городской администрации и говорили о кризисном периоде. Большинство контрактов было передано «Нефтедорстрою». Организация была ликвидирована 20 августа 2020 года, однако в этот же день была зарегистрирована ООО «Дорожник» с тем же генеральным директором.