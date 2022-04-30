«Водоканал» рассказал, когда вода вернется в дома тагильчан

Из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Ситуация стабилизируется, и к вечеру вода появится во всем районах города, сообщает «Водоканал» Нижнего Тагила в официальной группе «ВКонтакте».
«Сейчас без холодной воды находятся жители нескольких домов на Гальянке. На данный момент […] принято решение поднять давление воды с 2,5 атмосферы до 3,2, это пока предельно допустимый порог. Скорее всего давления воды будет не хватать жителям верхних этажей в паре домов на Дружинина. Ситуация на контроле и ежечасно мониторится», — рассказывают в ведомстве.
Без воды остаются жители коттеджного поселка на Фатеево. Из-за обвала грунта труба, которая снабжает поселок водой, лопнула. Специалисты начали ремонт, к вечеру вода в поселок вернется.
Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле 30 апреля днем. При строительстве моста через Тагильский пруд на Гальянке рабочие повредили водопровод диаметром 1000 мм, который снабжал водой половину города. Воду подали по резервному трубопроводу, в результате напор был слабым.
В Нижнем Тагиле идут восстановительные работы
Фото: группа ООО «Водоканал-НТ», vk.com
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Из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Ситуация стабилизируется, и к вечеру вода появится во всем районах города, сообщает «Водоканал» Нижнего Тагила в официальной группе «ВКонтакте». «Сейчас без холодной воды находятся жители нескольких домов на Гальянке. На данный момент […] принято решение поднять давление воды с 2,5 атмосферы до 3,2, это пока предельно допустимый порог. Скорее всего давления воды будет не хватать жителям верхних этажей в паре домов на Дружинина. Ситуация на контроле и ежечасно мониторится», — рассказывают в ведомстве. Без воды остаются жители коттеджного поселка на Фатеево. Из-за обвала грунта труба, которая снабжает поселок водой, лопнула. Специалисты начали ремонт, к вечеру вода в поселок вернется. Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле 30 апреля днем. При строительстве моста через Тагильский пруд на Гальянке рабочие повредили водопровод диаметром 1000 мм, который снабжал водой половину города. Воду подали по резервному трубопроводу, в результате напор был слабым.