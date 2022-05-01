Погиб гендиректор курорта «Красная поляна»

Гендиректор сочинского курорта погиб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор курорта «Красная поляна» в Сочи Андрей Круковский погиб. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Ему было 37 лет.

«Гендиректор курорта „Красная Поляна“ погиб, упав с тропы в горах. Прощание состоится 3 мая», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы.

Круковский родился в 1984 году в Москве, с отличием окончил Московский институт экономики политики и права. Также прошел Лондонскую бизнес школу по программе Executive education. В 2012 году переехал в Сочи. С 2015 года входил в совет директоров «Красной поляны».

Круковский вел активный образ жизни, увлекался сноубордом и горными лыжами. Он совершал восхождение на Эльбрус и Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки.