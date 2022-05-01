Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ выпустил новый указ Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.

Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет.

Ранее Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции. От такой схемы уже успели отказаться Польша и Болгария, после этого «Газпром» прекратил поставки в эти страны, передает Пятый канал.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях. Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет. Ранее Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции. От такой схемы уже успели отказаться Польша и Болгария, после этого «Газпром» прекратил поставки в эти страны, передает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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