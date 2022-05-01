Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли

01 мая 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ выпустил новый указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях. Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет. Ранее Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции. От такой схемы уже успели отказаться Польша и Болгария, после этого «Газпром» прекратил поставки в эти страны, передает Пятый канал. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. Документ опубликовал на интернет-портале правовой информации. Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях. Новым указом облегчается процесс признания компании, участники которой попали под санкции. При открытии компанией счета в российском банке организация ставится на налоговый учет. Данная мера связана с необходимостью оплаты экспорта российского газа в рублях, так как упрощает иностранным компаниям открытие счета в банке и постановку на налоговый учет. Ранее Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции. От такой схемы уже успели отказаться Польша и Болгария, после этого «Газпром» прекратил поставки в эти страны, передает Пятый канал.