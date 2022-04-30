30 апреля 2022
29 апреля 2022

КПРФ покинули 57 коммунистов из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, законодательное собрание пермского края, фракция кпрф
Партийцы считают, что КПРФ наводнили приспособленцы Фото:

Активные участники сургутского отделения КПРФ — 57 человек — объявили о выходе из партии в день Международной солидарности трудящихся (так во времена СССР назывался праздник 1 Мая). Информация об этом появилась на странице Сургутского городского отделения КПРФ (ХМАО) в социальной сети «Вконтакте»

«К этому шагу нас привело осознание внутреннего состояния партии как причины ее антинародных, реакционных политических шагов. В КПРФ созданы все условия для приспособленцев, которые наводнили структуру и используют партию для достижения личных амбиций и попадания в коридоры власти», — говорится в сообщении в социальной сети.

Коммунисты Сургута заявили, что выходят из КПРФ организованно и продолжат свою деятельность в виде общественного объединения. Они также подчеркнули, что не будут прерывать рабочие контакты с другими членами партии.

Ранее в Сургуте КПРФ в полном составе отказалась от участия в выборах в думу города. Коммунисты посчитали выборы в этот орган легитимными.

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Активные участники сургутского отделения КПРФ — 57 человек — объявили о выходе из партии в день Международной солидарности трудящихся (так во времена СССР назывался праздник 1 Мая). Информация об этом появилась на странице Сургутского городского отделения КПРФ (ХМАО) в социальной сети «Вконтакте» «К этому шагу нас привело осознание внутреннего состояния партии как причины ее антинародных, реакционных политических шагов. В КПРФ созданы все условия для приспособленцев, которые наводнили структуру и используют партию для достижения личных амбиций и попадания в коридоры власти», — говорится в сообщении в социальной сети. Коммунисты Сургута заявили, что выходят из КПРФ организованно и продолжат свою деятельность в виде общественного объединения. Они также подчеркнули, что не будут прерывать рабочие контакты с другими членами партии. Ранее в Сургуте КПРФ в полном составе отказалась от участия в выборах в думу города. Коммунисты посчитали выборы в этот орган легитимными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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