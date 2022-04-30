КПРФ покинули 57 коммунистов из ХМАО

Партийцы считают, что КПРФ наводнили приспособленцы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Активные участники сургутского отделения КПРФ — 57 человек — объявили о выходе из партии в день Международной солидарности трудящихся (так во времена СССР назывался праздник 1 Мая). Информация об этом появилась на странице Сургутского городского отделения КПРФ (ХМАО) в социальной сети «Вконтакте»

«К этому шагу нас привело осознание внутреннего состояния партии как причины ее антинародных, реакционных политических шагов. В КПРФ созданы все условия для приспособленцев, которые наводнили структуру и используют партию для достижения личных амбиций и попадания в коридоры власти», — говорится в сообщении в социальной сети.

Коммунисты Сургута заявили, что выходят из КПРФ организованно и продолжат свою деятельность в виде общественного объединения. Они также подчеркнули, что не будут прерывать рабочие контакты с другими членами партии.

Ранее в Сургуте КПРФ в полном составе отказалась от участия в выборах в думу города. Коммунисты посчитали выборы в этот орган легитимными.