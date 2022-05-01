В ЛДПР призвали продлить отпуск россиянам

01 мая 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Отпуска россиян необходимо увеличить на неделю, считает Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо увеличить трудовой отпуск с 28 до 35 дней в году. С таким предложением в ходе первомайской демонстрации выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия 24». «В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на укрепление России. Поэтому ЛДПР предлагает ввести к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники, дополнительно к существующим выходным дням», — сказал Слуцкий. Ранее в ЛДПР выступили с предложением отменить все праздничные выходные, кроме новогодних. «Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению», — заявили в ЛДПР. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России необходимо увеличить трудовой отпуск с 28 до 35 дней в году. С таким предложением в ходе первомайской демонстрации выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия 24». «В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на укрепление России. Поэтому ЛДПР предлагает ввести к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники, дополнительно к существующим выходным дням», — сказал Слуцкий. Ранее в ЛДПР выступили с предложением отменить все праздничные выходные, кроме новогодних. «Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению», — заявили в ЛДПР.