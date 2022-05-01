В ЛДПР призвали продлить отпуск россиянам

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Отпуска россиян необходимо увеличить на неделю, считает Леонид Слуцкий Фото:

В России необходимо увеличить трудовой отпуск с 28 до 35 дней в году. С таким предложением в ходе первомайской демонстрации выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия 24».

«В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на укрепление России. Поэтому ЛДПР предлагает ввести к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники, дополнительно к существующим выходным дням», — сказал Слуцкий.

Ранее в ЛДПР выступили с предложением отменить все праздничные выходные, кроме новогодних. «Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению», — заявили в ЛДПР.

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В России необходимо увеличить трудовой отпуск с 28 до 35 дней в году. С таким предложением в ходе первомайской демонстрации выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия 24». «В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на укрепление России. Поэтому ЛДПР предлагает ввести к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники, дополнительно к существующим выходным дням», — сказал Слуцкий. Ранее в ЛДПР выступили с предложением отменить все праздничные выходные, кроме новогодних. «Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению», — заявили в ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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