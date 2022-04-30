Из пермской реки достали тело пятилетнего мальчика

В реке Большой Юг нашли тело пятилетнего мальчика (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пятилетний мальчик утонул во время прогулки 30 апреля в реке Большой Юг в Кунгурском районе Пермского края. О трагедии в селе Калинино сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Дом, где проживает семья мальчика, расположен на берегу реки Большой Юг. Во время прогулки мальчик без разрешения родителей вышел на берег реки и упал в воду», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.

Спасательная служба достала тело утонувшего ребенка вечером 30 апреля. Следователи проводят осмотр возможного места падения ребенка в воду, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.