Из пермской реки достали тело пятилетнего мальчика

Пятилетний мальчик утонул во время прогулки 30 апреля в реке Большой Юг в Кунгурском районе Пермского края. О трагедии в селе Калинино сообщили в следственном управлении СКР по региону.
«Дом, где проживает семья мальчика, расположен на берегу реки Большой Юг. Во время прогулки мальчик без разрешения родителей вышел на берег реки и упал в воду», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.
Спасательная служба достала тело утонувшего ребенка вечером 30 апреля. Следователи проводят осмотр возможного места падения ребенка в воду, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.
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Пятилетний мальчик утонул во время прогулки 30 апреля в реке Большой Юг в Кунгурском районе Пермского края. О трагедии в селе Калинино сообщили в следственном управлении СКР по региону. «Дом, где проживает семья мальчика, расположен на берегу реки Большой Юг. Во время прогулки мальчик без разрешения родителей вышел на берег реки и упал в воду», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия. Спасательная служба достала тело утонувшего ребенка вечером 30 апреля. Следователи проводят осмотр возможного места падения ребенка в воду, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.