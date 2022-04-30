30 апреля 2022
29 апреля 2022

Из пермской реки достали тело пятилетнего мальчика

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В реке Большой Юг нашли тело пятилетнего мальчика (фото из архива) Фото:

Пятилетний мальчик утонул во время прогулки 30 апреля в реке Большой Юг в Кунгурском районе Пермского края. О трагедии в селе Калинино сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Дом, где проживает семья мальчика, расположен на берегу реки Большой Юг. Во время прогулки мальчик без разрешения родителей вышел на берег реки и упал в воду», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.

Спасательная служба достала тело утонувшего ребенка вечером 30 апреля. Следователи проводят осмотр возможного места падения ребенка в воду, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

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Пятилетний мальчик утонул во время прогулки 30 апреля в реке Большой Юг в Кунгурском районе Пермского края. О трагедии в селе Калинино сообщили в следственном управлении СКР по региону. «Дом, где проживает семья мальчика, расположен на берегу реки Большой Юг. Во время прогулки мальчик без разрешения родителей вышел на берег реки и упал в воду», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия. Спасательная служба достала тело утонувшего ребенка вечером 30 апреля. Следователи проводят осмотр возможного места падения ребенка в воду, опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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