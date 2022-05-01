Володин назвал Зеленского игрушкой Запада. «Для США украинцы — расходный материал»

01 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

США будут делать все, чтобы ослабить Россию, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не является самостоятельной страной, а ее президент Владимир Зеленский — игрушка в руках США. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Они (США — прим. URA.RU) так будут себя вести и дальше, для них важно ослабить нашу страну. А что касается украинцев, они их просто за людей не считают, для них это расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину. Делать все, чтобы военные действия велись до последнего украинца. Украина несамостоятельна, президент — игрушка в руках Вашингтона», — заявил Володин. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. США и другие страны Запада после начала спецоперации резко увеличили поставки оружия на Украину. В Кремле заявили, что поставки оружия создают угрозу безопасности для всего континента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина не является самостоятельной страной, а ее президент Владимир Зеленский — игрушка в руках США. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Они (США — прим. URA.RU) так будут себя вести и дальше, для них важно ослабить нашу страну. А что касается украинцев, они их просто за людей не считают, для них это расходный материал. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину. Делать все, чтобы военные действия велись до последнего украинца. Украина несамостоятельна, президент — игрушка в руках Вашингтона», — заявил Володин. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. США и другие страны Запада после начала спецоперации резко увеличили поставки оружия на Украину. В Кремле заявили, что поставки оружия создают угрозу безопасности для всего континента.