Губернатор Курской области сообщил о диверсии

В Курской области рухнул железнодорожный мост (фото из архива)
Обрушение железнодорожного моста на участке Суджа—Сосновый Бор — это диверсия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«К сожалению, информация подтвердилась — это была диверсия. Поэтому возбуждено уголовное дело, следственные органы будут разбираться», — сообщил Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор частично рухнул железнодорожный мост. В результате обрушения никто не пострадал.
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