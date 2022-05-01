Губернатор Курской области сообщил о диверсии

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
В Курской области рухнул железнодорожный мост (фото из архива) Фото:

Обрушение железнодорожного моста на участке Суджа—Сосновый Бор — это диверсия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«К сожалению, информация подтвердилась — это была диверсия. Поэтому возбуждено уголовное дело, следственные органы будут разбираться», — сообщил Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор частично рухнул железнодорожный мост. В результате обрушения никто не пострадал.

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Обрушение железнодорожного моста на участке Суджа—Сосновый Бор — это диверсия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «К сожалению, информация подтвердилась — это была диверсия. Поэтому возбуждено уголовное дело, следственные органы будут разбираться», — сообщил Старовойт. Ранее губернатор сообщил, что на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор частично рухнул железнодорожный мост. В результате обрушения никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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