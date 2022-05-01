Минобороны РФ: «Азовсталь» покинули 80 человек

01 мая 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Эвакуированным предоставили ночлег (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 80 человек, которые находились в заложниках у украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, с территории завода „Азовсталь“ в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — сообщает военное ведомство. Для этого российскими военными был открыт гуманитарный коридор и обеспечен «режим тишины». Мариупольцы эвакуированы в село Безыменное в ДНР. Там им предоставят ночлег, питание и медицинскую помощь. Тех, пожелал выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии, передает Life . Оставшиеся украинские националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Как уже успели сообщить покинувшие «Азовсталь» горожане, националисты удерживали их и не рассказывали о гуманитарных коридорах. При этом российские военные неоднократно их открывали , пишет Pravda.Ru. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули 80 человек, которые находились в заложниках у украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, с территории завода „Азовсталь“ в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — сообщает военное ведомство. Для этого российскими военными был открыт гуманитарный коридор и обеспечен «режим тишины». Мариупольцы эвакуированы в село Безыменное в ДНР. Там им предоставят ночлег, питание и медицинскую помощь. Тех, пожелал выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии, передает Life. Оставшиеся украинские националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Как уже успели сообщить покинувшие «Азовсталь» горожане, националисты удерживали их и не рассказывали о гуманитарных коридорах. При этом российские военные неоднократно их открывали, пишет Pravda.Ru.