В екатеринбургском «Сима-ленде» появились игрушки с буквой Z

В продаже появилось порядка десяти машинок Фото: telegram-канал «заЕКАДье»

Патриотические игрушки с Z-символикой появились в свердловском «Сима-Ленде». Машинки, приуроченные ко Дню Победы, разместили на сайте гипермаркета.

«Малыш придет в восторг от таких автомобилей. С таким транспортом мальчишка придумает множество захватывающих сюжетов», — написано в описании одного товара.

Всего в магазине появилось около десяти разных военных машинок, среди которых самосвалы, бензовозы, транспорт с ракетами и тентами. «В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление», — добавили в компании.

«Самосвал военный» на полках магазина «Сима-Ленд» Фото: telegram-канал «заЕКАДье»

Гипермаркет предлагает собрать всю коллекцию боевых машинок Фото: Скрин с официального сайта «Сима-Ленд»

Транспорт изготовлен из безопасного пластика ярких цветов, который не выделяет вредных веществ Фото: Скрин с официального сайта «Сима-Ленд»