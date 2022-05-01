В екатеринбургском «Сима-ленде» появились игрушки с буквой Z

В продаже появилось порядка десяти машинок
Патриотические игрушки с Z-символикой появились в свердловском «Сима-Ленде». Машинки, приуроченные ко Дню Победы, разместили на сайте гипермаркета.
«Малыш придет в восторг от таких автомобилей. С таким транспортом мальчишка придумает множество захватывающих сюжетов», — написано в описании одного товара.
Всего в магазине появилось около десяти разных военных машинок, среди которых самосвалы, бензовозы, транспорт с ракетами и тентами. «В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление», — добавили в компании.
«Самосвал военный» на полках магазина «Сима-Ленд»
Гипермаркет предлагает собрать всю коллекцию боевых машинок
Транспорт изготовлен из безопасного пластика ярких цветов, который не выделяет вредных веществ
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