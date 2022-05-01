01 мая 2022

В екатеринбургском «Сима-ленде» появились игрушки с буквой Z

© Служба новостей «URA.RU»
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В продаже появилось порядка десяти машинок Фото:

Патриотические игрушки с Z-символикой появились в свердловском «Сима-Ленде». Машинки, приуроченные ко Дню Победы, разместили на сайте гипермаркета.

«Малыш придет в восторг от таких автомобилей. С таким транспортом мальчишка придумает множество захватывающих сюжетов», — написано в описании одного товара.

Всего в магазине появилось около десяти разных военных машинок, среди которых самосвалы, бензовозы, транспорт с ракетами и тентами. «В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление», — добавили в компании.

«Самосвал военный» на полках магазина «Сима-Ленд»
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Гипермаркет предлагает собрать всю коллекцию боевых машинок
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Транспорт изготовлен из безопасного пластика ярких цветов, который не выделяет вредных веществ
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Патриотические игрушки с Z-символикой появились в свердловском «Сима-Ленде». Машинки, приуроченные ко Дню Победы, разместили на сайте гипермаркета. «Малыш придет в восторг от таких автомобилей. С таким транспортом мальчишка придумает множество захватывающих сюжетов», — написано в описании одного товара. Всего в магазине появилось около десяти разных военных машинок, среди которых самосвалы, бензовозы, транспорт с ракетами и тентами. «В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление», — добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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