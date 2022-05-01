01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Cюжет новой киноленты: девочка из Перми попадает в мир духов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, оператор, историческая реконструкция, кинокамера, профессия, реконструктор, поиск работы, выбор профессии
Съемки сериала продлятся до середины лета Фото:

В Перми начали снимать фэнтезийный сериал, основанный на местной мифологии, центральным персонажем которого станет обычная девочка, попавшая в необычный, сказочный мир. Он будет называться «Стражи Перми». Возрастное ограничение — неизвестно.

«Сюжет сериала строится вокруг обычной девочки Ксюши и трех ее друзей, которые случайным образом попали в мир духов из мифологии народов Коми. Съемки проходят на территории Перми и продлятся до середины лета», — говорится в сообщении на странице пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

Проект примечателен тем, что над его производством работают исключительно местные специалисты. «У нас собралась потрясающая команда — техническая, художественная, административная. Большинство работали в большом кино и снимали фильмы и сериалы для кинопроката и онлайн-платформ», — поясняет режиссер ленты Лев Калимуллин. Сериал «Стражи Перми» реализуется на грантовые средства арт-кластера «Таврида» при поддержке Пермской кинокомиссии (АНО «Центр развития кинопроизводства»).

Съемки картины стартовали 26 апреля
Фото:
Жанр картины: мистика, фэнтези с элементами комедии
Фото:
Команда «Стражей Перми» состоит только из местных киноделов
Фото:

URA.RU писало, что в июне в прокат выйдет фильм «Одна» о крушении самолета и выжившей в лесах тайги девушке. Часть съемок картины проходила в Пермском крае. А также агентство сообщало о планах продюсера Сергея Светлакова снять на Урале свой сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

В Перми начали снимать фэнтезийный сериал, основанный на местной мифологии, центральным персонажем которого станет обычная девочка, попавшая в необычный, сказочный мир. Он будет называться «Стражи Перми». Возрастное ограничение — неизвестно. «Сюжет сериала строится вокруг обычной девочки Ксюши и трех ее друзей, которые случайным образом попали в мир духов из мифологии народов Коми. Съемки проходят на территории Перми и продлятся до середины лета», — говорится в сообщении на странице пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Проект примечателен тем, что над его производством работают исключительно местные специалисты. «У нас собралась потрясающая команда — техническая, художественная, административная. Большинство работали в большом кино и снимали фильмы и сериалы для кинопроката и онлайн-платформ», — поясняет режиссер ленты Лев Калимуллин. Сериал «Стражи Перми» реализуется на грантовые средства арт-кластера «Таврида» при поддержке Пермской кинокомиссии (АНО «Центр развития кинопроизводства»). URA.RU писало, что в июне в прокат выйдет фильм «Одна» о крушении самолета и выжившей в лесах тайги девушке. Часть съемок картины проходила в Пермском крае. А также агентство сообщало о планах продюсера Сергея Светлакова снять на Урале свой сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...