Съемки сериала продлятся до середины лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми начали снимать фэнтезийный сериал, основанный на местной мифологии, центральным персонажем которого станет обычная девочка, попавшая в необычный, сказочный мир. Он будет называться «Стражи Перми». Возрастное ограничение — неизвестно.

«Сюжет сериала строится вокруг обычной девочки Ксюши и трех ее друзей, которые случайным образом попали в мир духов из мифологии народов Коми. Съемки проходят на территории Перми и продлятся до середины лета», — говорится в сообщении на странице пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

Проект примечателен тем, что над его производством работают исключительно местные специалисты. «У нас собралась потрясающая команда — техническая, художественная, административная. Большинство работали в большом кино и снимали фильмы и сериалы для кинопроката и онлайн-платформ», — поясняет режиссер ленты Лев Калимуллин. Сериал «Стражи Перми» реализуется на грантовые средства арт-кластера «Таврида» при поддержке Пермской кинокомиссии (АНО «Центр развития кинопроизводства»).

Съемки картины стартовали 26 апреля Фото: группа VK, Пермская кионокомиссия

Жанр картины: мистика, фэнтези с элементами комедии Фото: группа VK, Пермская кионокомиссия

Команда «Стражей Перми» состоит только из местных киноделов Фото: группа VK, Пермская кионокомиссия

URA.RU писало, что в июне в прокат выйдет фильм «Одна» о крушении самолета и выжившей в лесах тайги девушке. Часть съемок картины проходила в Пермском крае. А также агентство сообщало о планах продюсера Сергея Светлакова снять на Урале свой сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области.