Сергей Светлаков придет снимать сериал на Урале

22 апреля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Площадку ищут на Урале, потому что Сергей Светлаков хочет снимать сериал на родине Владимир Андреев Актер, продюсер Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок – поселок Мариинск в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен Игорь Черноголов, который создает в Мариинске экодеревню. «Приедет Сергей Светлаков будет снимать в нашей деревне мистический сериал. Сначала приедут посмотреть локацию», - сказал предприниматель. По его словам, 24 апреля в Мариинск прибудет съемочная группа из пяти человек. В ее составе будут режиссер картины, сценарист и постановщики. Исполнительный продюсер сериала Арпине Хачян подтвердила корреспонденту URA.RU, что съемочная группа приедет в Мариинск в это воскресенье. Она отметила, что пока Мариинск не утвержден как место съемки картины. «Игорь (Черноголов) согласился нам показать все, а дальше все зависит от того, насколько местность понравится Сергею и нашему творческому составу. Сергей очень хочет снимать на родине. Но здесь есть еще художественная сторона – площадку должны посмотреть режиссер, оператор», - пояснила Арпине Хачян. По ее словам, Сергей Светлаков присоединится к коллегам уже на Урале. В Мариинске кинематографисты пробудут сутки, после этого отправятся смотреть еще одну локацию – поселок Кусье-Александровский в Горнозаводском районе Пермского края. «У нас там просто коллеги снимали, советовали посмотреть. Ну и мы решили, раз по пути, почему бы нет. Но там наверное вряд ли, потому что там логистика сложнее с точки зрения производства», - добавила Арпине Хачян. Название картины, концепцию и другие подробности проекта исполнительный продюсер отказалась пока раскрывать. Поселок Мариинск находится под Ревдой. В 2020 году Игорь Черноголов начал превращать его в экодеревню – он скупает и реставрирует старинные деревянные дома, некоторые перевозит из других городов. В Мариинске уже проходили съемки трех фильмов. Это картина «Многая лета», «Письма деду» и документальный фильм «С чего начинается Родина», который снимал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня - в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Актер, продюсер Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок – поселок Мариинск в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен Игорь Черноголов, который создает в Мариинске экодеревню. «Приедет Сергей Светлаков будет снимать в нашей деревне мистический сериал. Сначала приедут посмотреть локацию», - сказал предприниматель. По его словам, 24 апреля в Мариинск прибудет съемочная группа из пяти человек. В ее составе будут режиссер картины, сценарист и постановщики. Исполнительный продюсер сериала Арпине Хачян подтвердила корреспонденту URA.RU, что съемочная группа приедет в Мариинск в это воскресенье. Она отметила, что пока Мариинск не утвержден как место съемки картины. «Игорь (Черноголов) согласился нам показать все, а дальше все зависит от того, насколько местность понравится Сергею и нашему творческому составу. Сергей очень хочет снимать на родине. Но здесь есть еще художественная сторона – площадку должны посмотреть режиссер, оператор», - пояснила Арпине Хачян. По ее словам, Сергей Светлаков присоединится к коллегам уже на Урале. В Мариинске кинематографисты пробудут сутки, после этого отправятся смотреть еще одну локацию – поселок Кусье-Александровский в Горнозаводском районе Пермского края. «У нас там просто коллеги снимали, советовали посмотреть. Ну и мы решили, раз по пути, почему бы нет. Но там наверное вряд ли, потому что там логистика сложнее с точки зрения производства», - добавила Арпине Хачян. Название картины, концепцию и другие подробности проекта исполнительный продюсер отказалась пока раскрывать. Поселок Мариинск находится под Ревдой. В 2020 году Игорь Черноголов начал превращать его в экодеревню – он скупает и реставрирует старинные деревянные дома, некоторые перевозит из других городов. В Мариинске уже проходили съемки трех фильмов. Это картина «Многая лета», «Письма деду» и документальный фильм «С чего начинается Родина», который снимал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.