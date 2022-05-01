Лавров: Россия не собирается свергать Зеленского

Смена власти на Украине не является целью России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».
«Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», — приводит слова Сергея Лаврова РИА «Новости». Он уточнил, что Россия хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, спасти их от милитаризации и нацификации.
Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдавался, сказал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — резюмировал министр иностранных дел.
Сергей Лавров ранее уже заявлял, что Россия не заинтересована в смене режима на Украине, передает Nation News. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы «взялся» за ликвидацию Зеленского.
Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе стороны уже провели ряд переговоров, основными условиями являются — принятие Киевом нейтрального и безъядерного статуса.
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