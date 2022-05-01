Лавров: Россия не собирается свергать Зеленского

02 мая 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Смена власти на Украине не в интересах России, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смена власти на Украине не является целью России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», — приводит слова Сергея Лаврова РИА «Новости». Он уточнил, что Россия хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, спасти их от милитаризации и нацификации. Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдавался, сказал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — резюмировал министр иностранных дел. Сергей Лавров ранее уже заявлял, что Россия не заинтересована в смене режима на Украине, передает Nation News. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы «взялся» за ликвидацию Зеленского. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе стороны уже провели ряд переговоров, основными условиями являются — принятие Киевом нейтрального и безъядерного статуса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Смена власти на Украине не является целью России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру», — приводит слова Сергея Лаврова РИА «Новости». Он уточнил, что Россия хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, спасти их от милитаризации и нацификации. Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдавался, сказал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — резюмировал министр иностранных дел. Сергей Лавров ранее уже заявлял, что Россия не заинтересована в смене режима на Украине, передает Nation News. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы «взялся» за ликвидацию Зеленского. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе стороны уже провели ряд переговоров, основными условиями являются — принятие Киевом нейтрального и безъядерного статуса.