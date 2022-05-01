В Тюмени ожидается потепление до +20 градусов и сильный ветер

4 мая в Тюмени температура воздуха поднимется до +20 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на неделе ожидается потепление до +20 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Росгидрометцентра. Самыми теплыми днями для тюменцев станут 4 и 5 мая.

«В Тюмени 2 мая температура воздуха составит +11 градусов. Облачно, без осадков. В среду, 4 мая, ожидается потепление до +20 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков», — говорится в прогнозе синоптиков.

По данным сервиса Gismeteo, на текущей неделе порывы ветра достигнут до 14 метров в секунду. «В четверг, 5 мая, температура воздуха составит +21 градус. Максимальная скорость ветра — 14 метров в секунду», — указывается на сайте.