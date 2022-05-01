01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В ХМАО соседи пожаловались на жильцов квартиры-помойки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, вывоз мусора
В Мегионе соседи жалуются на жильцов захламленной квартиры Фото:

В Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов, захламивших свою квартиру в многоквартирном доме по адресу Победы 8. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион».

«Помогите пожалуйста решить вопрос с квартирой. Они постоянно топят, крысы лезут в квартиру, мухи круглый год, а куда не обращались ничего не могут сделать», — написал в группе анонимный пользователь.

«Неужели люди живут в этой квартире?» — спрашивает Елена Евсюкова. «Если они собственники, это беда, мы три года подобный вопрос решали, но в нашем случае жилье было муниципальное», — делится опытом Елена Моторина

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с одним из жильцов этого дома. Жилец просил не раскрывать его имени, и посоветовал просто пройтись по подъезду, начиная с 6 этажа и опросить живущих под этой квартирой.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о том, как жители Сургута борются со свалкой под окнами. Жильцы неоднократно обращались в администрацию и Роспотребнадзор, но в ответ получают только отписки.

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Захламленная квартира в Мегионе
Фото:
Захламленная квартира в Мегионе
Фото:

В Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов, захламивших свою квартиру в многоквартирном доме по адресу Победы 8. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». «Помогите пожалуйста решить вопрос с квартирой. Они постоянно топят, крысы лезут в квартиру, мухи круглый год, а куда не обращались ничего не могут сделать», — написал в группе анонимный пользователь. «Неужели люди живут в этой квартире?» — спрашивает Елена Евсюкова. «Если они собственники, это беда, мы три года подобный вопрос решали, но в нашем случае жилье было муниципальное», — делится опытом Елена Моторина Корреспонденту URA.RU удалось связаться с одним из жильцов этого дома. Жилец просил не раскрывать его имени, и посоветовал просто пройтись по подъезду, начиная с 6 этажа и опросить живущих под этой квартирой. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало о том, как жители Сургута борются со свалкой под окнами. Жильцы неоднократно обращались в администрацию и Роспотребнадзор, но в ответ получают только отписки.
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