В Мегионе соседи жалуются на жильцов захламленной квартиры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов, захламивших свою квартиру в многоквартирном доме по адресу Победы 8. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион».

«Помогите пожалуйста решить вопрос с квартирой. Они постоянно топят, крысы лезут в квартиру, мухи круглый год, а куда не обращались ничего не могут сделать», — написал в группе анонимный пользователь.

«Неужели люди живут в этой квартире?» — спрашивает Елена Евсюкова. «Если они собственники, это беда, мы три года подобный вопрос решали, но в нашем случае жилье было муниципальное», — делится опытом Елена Моторина

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с одним из жильцов этого дома. Жилец просил не раскрывать его имени, и посоветовал просто пройтись по подъезду, начиная с 6 этажа и опросить живущих под этой квартирой.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Мегиона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о том, как жители Сургута борются со свалкой под окнами. Жильцы неоднократно обращались в администрацию и Роспотребнадзор, но в ответ получают только отписки.

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Захламленная квартира в Мегионе Фото: группа «Типичный Мегион», ВК