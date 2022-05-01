Девушка по странной причине попала в яму на трамвайных путях (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге девушка, находящаяся за рулем автомобиля, заехала на трамвайные рельсы, остановив движение общественного транспорта. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Мы шли с друзьями на остановку, и вдруг увидели, как машина заезжает на трамвайные пути. Сначала не предали этому значения, потом отозвались помочь вытащить застрявший автомобиль», — сообщил очевидец.

Инцидент произошел 1 мая на улице Патриса Лулумбы, 4В на остановке «Улица Ляпустина». Девушка [от спонтанного испуга — прим. ред.] заехала на трамвайные пути. К ее неудаче, автомобиль угодил прямиком в яму. Помочь ей вызвались случайные прохожие. Поняв, что они никак не могут вытащить автомашину, они позвали на помощь компанию друзей, стоящих на остановке.

«У нас получилось лишь чуть-чуть толкнуть машину назад. Затем мужчины начали пытаться оторвать бордюр, чтобы подставить его под колесо. У них этого не вышло», — пояснил очевидец.

За это время на остановке «Улица Ляпустина» остановилось два трамвая, которые не могли продолжить движение из-за стоящей на железнодорожных путях машины. Ранее URA.RU сообщало об автомобиле, попавшем в яму, вырытую дорожниками.

На фото видно, что мужчины пытаются оторвать бордюр Фото: очевидец с места события