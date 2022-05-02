Контрактник из Екатеринбурга погиб во время спецоперации. «Остались жена и шестилетний сын»

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Контрактник был родом из Устюженского муниципального района Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

36-летний контрактник из Екатеринбурга погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Устюженского муниципального района Игорь Петров в своем сообществе на сайте «ВКонтакте».

«22 апреля, выполняя воинский долг, во время специальной операции на Украине погиб наш земляк, старший сержант Андрей Евгеньевич Бабуев», — говорится в сообщении. У Андрея остались жена и шестилетний сын.

Бабуев Андрей служил по контракту в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку в Екатеринбурге. Андрей — участник миротворческих операций в Серии и Нагорном Карабахе. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно. Прощание с героем состоится 2 мая в Екатеринбурге.

Старший сержант Бабуев Андрей (фото старое)

Ранее URA.RU сообщало о погибших танкисте и морпехе, принимавших участие в спецоперации на Украине. Они были награждены орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области.

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36-летний контрактник из Екатеринбурга погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Устюженского муниципального района Игорь Петров в своем сообществе на сайте «ВКонтакте». «22 апреля, выполняя воинский долг, во время специальной операции на Украине погиб наш земляк, старший сержант Андрей Евгеньевич Бабуев», — говорится в сообщении. У Андрея остались жена и шестилетний сын. Бабуев Андрей служил по контракту в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку в Екатеринбурге. Андрей — участник миротворческих операций в Серии и Нагорном Карабахе. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно. Прощание с героем состоится 2 мая в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о погибших танкисте и морпехе, принимавших участие в спецоперации на Украине. Они были награждены орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области.
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