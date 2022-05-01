Под Белгородом загорелся объект Минобороны РФ

01 мая 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Под Белгородом горит объект Министерства обороны РФ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков. Ранее СМИ сообщили, что в районе Белгорода произошел взрыв, над городом появился столб дыма. По информации военного корреспондента Александра Коца, перед взрывом над городом кружили вертолеты. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Новость обновлена 18:40. Как сообщил Вячеслав Гладков в результате пожара пострадал один местный житель. Ему оказывается вся необходимая помощь. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков. Ранее СМИ сообщили, что в районе Белгорода произошел взрыв, над городом появился столб дыма. По информации военного корреспондента Александра Коца, перед взрывом над городом кружили вертолеты. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Новость обновлена 18:40. Как сообщил Вячеслав Гладков в результате пожара пострадал один местный житель. Ему оказывается вся необходимая помощь.