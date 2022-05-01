Под Белгородом загорелся объект Минобороны РФ

На объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков.
Ранее СМИ сообщили, что в районе Белгорода произошел взрыв, над городом появился столб дыма. По информации военного корреспондента Александра Коца, перед взрывом над городом кружили вертолеты. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.
Новость обновлена 18:40.
Как сообщил Вячеслав Гладков в результате пожара пострадал один местный житель. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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На объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков. Ранее СМИ сообщили, что в районе Белгорода произошел взрыв, над городом появился столб дыма. По информации военного корреспондента Александра Коца, перед взрывом над городом кружили вертолеты. О взрывах в районе Белгорода также сообщалось 30 апреля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Новость обновлена 18:40. Как сообщил Вячеслав Гладков в результате пожара пострадал один местный житель. Ему оказывается вся необходимая помощь.