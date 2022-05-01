Роспотребнадзор рассказал, какое мясо лучше покупать для шашлыка

02 мая 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Ведомство рекомендует покупать мясо в специальных торговых точках Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роспотребнадзор России рассказал гражданам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. Рекомендации появились на официальном сайте Роспотребнадзора. «Лучше покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет продукта», — заявили в ведомстве. Под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное, неопасное для жизни, но с меньшим содержанием полезных веществ. У свежего мяса тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, жир белый или кремовый, а ямка, которая образуется при вдавливании — быстро выравнивается. У некачественного мяса, наоборот, серый жир, ямка выравнивается долго, внутри упаковки присутствуют потеки. Продавцы могут продавать испорченное мясо под видом свежего, просто вымочив его в уксусе. Распознать такое мясо можно по характерному розовому жиру и нечетким краям куска. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Роспотребнадзор России рассказал гражданам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. Рекомендации появились на официальном сайте Роспотребнадзора. «Лучше покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет продукта», — заявили в ведомстве. Под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное, неопасное для жизни, но с меньшим содержанием полезных веществ. У свежего мяса тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, жир белый или кремовый, а ямка, которая образуется при вдавливании — быстро выравнивается. У некачественного мяса, наоборот, серый жир, ямка выравнивается долго, внутри упаковки присутствуют потеки. Продавцы могут продавать испорченное мясо под видом свежего, просто вымочив его в уксусе. Распознать такое мясо можно по характерному розовому жиру и нечетким краям куска.