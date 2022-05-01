01 мая 2022

Роспотребнадзор рассказал, какое мясо лучше покупать для шашлыка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шашлык
Ведомство рекомендует покупать мясо в специальных торговых точках Фото:

Роспотребнадзор России рассказал гражданам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. Рекомендации появились на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Лучше покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет продукта», — заявили в ведомстве. Под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное, неопасное для жизни, но с меньшим содержанием полезных веществ.

У свежего мяса тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, жир белый или кремовый, а ямка, которая образуется при вдавливании — быстро выравнивается. У некачественного мяса, наоборот, серый жир, ямка выравнивается долго, внутри упаковки присутствуют потеки. Продавцы могут продавать испорченное мясо под видом свежего, просто вымочив его в уксусе. Распознать такое мясо можно по характерному розовому жиру и нечетким краям куска.

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Роспотребнадзор России рассказал гражданам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. Рекомендации появились на официальном сайте Роспотребнадзора. «Лучше покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет продукта», — заявили в ведомстве. Под видом охлажденного мяса может продаваться размороженное, неопасное для жизни, но с меньшим содержанием полезных веществ. У свежего мяса тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, жир белый или кремовый, а ямка, которая образуется при вдавливании — быстро выравнивается. У некачественного мяса, наоборот, серый жир, ямка выравнивается долго, внутри упаковки присутствуют потеки. Продавцы могут продавать испорченное мясо под видом свежего, просто вымочив его в уксусе. Распознать такое мясо можно по характерному розовому жиру и нечетким краям куска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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