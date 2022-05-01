01 мая 2022

Президент Никарагуа: Россия на Украине борется с нацистами

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
РФ на Украине борется против нацистов, поддерживаемых США, уверен президент Никарагуа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия на Украине борется против нацистов, которые захватили власть после переворота 2014 года. Эта ситуация напоминает попытки смены власти в Никарагуа и Венесуэле, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе празднования дня трудящихся в Никарагуа.

«Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года», — слова Ортега передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что переворот 2014 года был жестоким — «доступна архивная хроника террористических актов». Которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа, считает Ортега.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Россия на Украине борется против нацистов, которые захватили власть после переворота 2014 года. Эта ситуация напоминает попытки смены власти в Никарагуа и Венесуэле, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе празднования дня трудящихся в Никарагуа. «Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года», — слова Ортега передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переворот 2014 года был жестоким — «доступна архивная хроника террористических актов». Которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа, считает Ортега. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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