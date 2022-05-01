Президент Никарагуа: Россия на Украине борется с нацистами

02 мая 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

РФ на Украине борется против нацистов, поддерживаемых США, уверен президент Никарагуа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия на Украине борется против нацистов, которые захватили власть после переворота 2014 года. Эта ситуация напоминает попытки смены власти в Никарагуа и Венесуэле, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе празднования дня трудящихся в Никарагуа. «Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года», — слова Ортега передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переворот 2014 года был жестоким — «доступна архивная хроника террористических актов». Которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа, считает Ортега. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия на Украине борется против нацистов, которые захватили власть после переворота 2014 года. Эта ситуация напоминает попытки смены власти в Никарагуа и Венесуэле, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе празднования дня трудящихся в Никарагуа. «Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года», — слова Ортега передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переворот 2014 года был жестоким — «доступна архивная хроника террористических актов». Которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа, считает Ортега. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.