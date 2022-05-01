Между Магнитогорском и Уфой запустят «Ласточку»

Первый рейс в Магнитогорск отправится уже в следующем году Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Башкирии в следующем году запустят скоростной электропоезд «Ласточка» в Магнитогорск. Сначала он будет курсировать между Уфой и Белорецком, а уже в следующем году запланировано продление маршрута до Магнитки.

«Во втором полугодии 2022 года на маршруте „Восточного экспресса“ запустят первую „Ласточку“. А в 2023 году маршрут Уфа — Белорецк планируют продлить до Магнитогорска», — цитирует замминистра транспорта республики Виктора Жулькова издание «Верстов.Инфо».

Тестовый рейс «Ласточки» между Уфой и Магнитогорском состоялся еще в декабре 2020 года. Скоростная электричка преодолела расстояние от Уфы до Магнитогорска за 5 часов 49 минут. Это заметно быстрее пассажирского поезда, который курсирует на том же маршруте, напомнило издание.

В Башкирии первый скоростной поезд «Ласточка» был запущен лишь 1 апреля 2022 года, он курсирует по маршруту Уфа — Приютово. В то же время челябинская «Ласточка», которая соединяет областной центр и Магнитогорск, в апреле этого года перевезла 500-тысячного пассажира.