The Economist: помощь Украине делает США беззащитными

02 мая 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Американская армия может остаться без вооружения из-за помощи Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Национальная армия США рискует остаться без запасов после того, как растратит их на военную помощь Украине. Статью об этом опубликовал британский журнал The Economist. «Большая часть оружия поступает из запасов. Заводы, возможно, не смогут быстро увеличить производство. Возьмем Javelin. Согласно бюджетным документам, армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году. <…> Таким образом, 7000 „Джавелинов“, переданных Украине, могут составлять треть или более запасов армии. <…> Для пополнения армии потребуется три или четыре года — больше, если заказы из других стран будут иметь приоритет», — поясняют авторы. В издании уточнили, что это не первый случай, когда США не хватает собственного вооружения. Так, американская армия в Ираке и Сирии в 2014—2018 годах потребляла больше МПГП [подкалиберные боеприпасы], чем их могло быть произведено. Обозреватели связывают возникновение этой проблемы с тем, что руководство армии привыкло переоценивать запасы боеприпасов при их применении. Помимо этого, пояснили в издании, армия отдала приоритет эффективности, а не устойчивости, теперь же поддержание мощностей обходится дорого. Соединенные штаты и другие страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину после начала специальной операции РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину создают угрозу безопасности для всего континента. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Национальная армия США рискует остаться без запасов после того, как растратит их на военную помощь Украине. Статью об этом опубликовал британский журнал The Economist. «Большая часть оружия поступает из запасов. Заводы, возможно, не смогут быстро увеличить производство. Возьмем Javelin. Согласно бюджетным документам, армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году. <…> Таким образом, 7000 „Джавелинов“, переданных Украине, могут составлять треть или более запасов армии. <…> Для пополнения армии потребуется три или четыре года — больше, если заказы из других стран будут иметь приоритет», — поясняют авторы. В издании уточнили, что это не первый случай, когда США не хватает собственного вооружения. Так, американская армия в Ираке и Сирии в 2014—2018 годах потребляла больше МПГП [подкалиберные боеприпасы], чем их могло быть произведено. Обозреватели связывают возникновение этой проблемы с тем, что руководство армии привыкло переоценивать запасы боеприпасов при их применении. Помимо этого, пояснили в издании, армия отдала приоритет эффективности, а не устойчивости, теперь же поддержание мощностей обходится дорого. Соединенные штаты и другие страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину после начала специальной операции РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину создают угрозу безопасности для всего континента. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».