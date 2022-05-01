01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В центре Тюмени аниматоры с совами терроризируют горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, цветной бульвар
Жители жалуются на аниматоров в Тюмени Фото:

На цветном бульваре в Тюмени жителей терроризируют аниматоры с совами. Пост с возмущением тюменцы опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На цветном бульваре подходят с совами, и специально садят на плечи. После этого начинают за это трясти деньги», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцам стало жалко птиц. «Бедные птички, всегда замученные, чем-то обколотые. Неужели нельзя запретить это издевательство над животными? Почему они вообще ими распоряжаются?» — поинтересовалась Ольга Ткаченко. «Надеюсь, этот пост увидят сотрудники службы защиты животных и заберут у этого хозяина бедную птицу», — написала Анастасия Банщикова. Жители города также предлагают варианты, как решить ситуацию с навязчивыми аниматорами. «Не ходите на бульвар, чтобы попрошайкам с животными не к кому было подходить. Может исчезнут», — прокомментировала Елена Вареникова.

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На цветном бульваре в Тюмени жителей терроризируют аниматоры с совами. Пост с возмущением тюменцы опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «На цветном бульваре подходят с совами, и специально садят на плечи. После этого начинают за это трясти деньги», — написал анонимный автор поста. В комментариях тюменцам стало жалко птиц. «Бедные птички, всегда замученные, чем-то обколотые. Неужели нельзя запретить это издевательство над животными? Почему они вообще ими распоряжаются?» — поинтересовалась Ольга Ткаченко. «Надеюсь, этот пост увидят сотрудники службы защиты животных и заберут у этого хозяина бедную птицу», — написала Анастасия Банщикова. Жители города также предлагают варианты, как решить ситуацию с навязчивыми аниматорами. «Не ходите на бульвар, чтобы попрошайкам с животными не к кому было подходить. Может исчезнут», — прокомментировала Елена Вареникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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