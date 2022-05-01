В центре Тюмени аниматоры с совами терроризируют горожан

Жители жалуются на аниматоров в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На цветном бульваре в Тюмени жителей терроризируют аниматоры с совами. Пост с возмущением тюменцы опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На цветном бульваре подходят с совами, и специально садят на плечи. После этого начинают за это трясти деньги», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцам стало жалко птиц. «Бедные птички, всегда замученные, чем-то обколотые. Неужели нельзя запретить это издевательство над животными? Почему они вообще ими распоряжаются?» — поинтересовалась Ольга Ткаченко. «Надеюсь, этот пост увидят сотрудники службы защиты животных и заберут у этого хозяина бедную птицу», — написала Анастасия Банщикова. Жители города также предлагают варианты, как решить ситуацию с навязчивыми аниматорами. «Не ходите на бульвар, чтобы попрошайкам с животными не к кому было подходить. Может исчезнут», — прокомментировала Елена Вареникова.