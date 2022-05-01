01 мая 2022

Оппозиция Еревана начала перекрывать улицы, чтобы снять Пашиняна

© Служба новостей «URA.RU»
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В Армении парализовано движение транспорта из-за протестов Фото:

Митингующие в Ереване оппозиционеры начали перекрывать улицы города. Толпа требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщило армянское информагентство News.am.

«Мирные протесты в Ереване начались рано утром. Ряд улиц был перекрыт», — сообщает издание. По его данным, в настоящий момент заблокировано 15 улиц.

В Армении с 25 апреля проходят акции протеста. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». Позже, 1 мая, в Ереван прибыли колонны протестующих из городов Иджеван и Тигранашен. В СМИ также появилась информация о том, что полиция Еревана начала задержания участников протестной акции, передает RT.

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Митингующие в Ереване оппозиционеры начали перекрывать улицы города. Толпа требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщило армянское информагентство News.am. «Мирные протесты в Ереване начались рано утром. Ряд улиц был перекрыт», — сообщает издание. По его данным, в настоящий момент заблокировано 15 улиц. В Армении с 25 апреля проходят акции протеста. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». Позже, 1 мая, в Ереван прибыли колонны протестующих из городов Иджеван и Тигранашен. В СМИ также появилась информация о том, что полиция Еревана начала задержания участников протестной акции, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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