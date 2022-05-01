Педофил из ЯНАО знакомился в интернете с детьми по всей России

От действий мужчины пострадало 19 детей из разных регионов России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Педофил из Нового Уренгоя (ЯНАО) через Интернет находил детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, от действий мужчины пострадало 19 детей из различных регионов России.

«По данным следствия, в 2015 году мужчина, 1969 года рождения, находясь на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Новый Уренгой, используя сеть „Интернет“ через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет и вступал с ними в переписку. В ходе общения взрослый мужчина направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии, видеозаписи и сообщения, в которых вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы», — говориться в сообщении.

Это не первое преступление совершенное обвиненным, так в 2017 и в 2019 году суд приговорил его к лишению свободы за аналогичное правонарушение. Мужчина своими действиями нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном преступлении, так суд признал 29-летнего жителя одной из республик РФ виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних жительниц ЯНАО. Мужчина склонил потерпевшую к обмену фотографами, а после отправил их пользователям сети интернет. Суд приговорил обвиненного к лишению свободы в виде 5 лет и 4 месяцев колонии общего режима.

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