Венгрия не даст ЕС ввести санкции против российского газа

Венгрия наложит вето на антироссийские санкции в сфере энергетики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгерское правительство никогда не поддержит Евросоюз в распространении антироссийских санкций на сферу энергетики. Об этом заявил представитель правительства Гергей Гуляш в эфире HirTV.

«Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики», — сказал Гуляш. Политик считает, что страны Евросоюза не достигли единогласия в санкционной кампании против РФ, поэтому и говорить о введении эмбарго на российские энергоресурсы не приходится.

Гуляш также отметил, что ЕС не принял никаких санкций, ограничивающих оплату российского газа в рублях. «Помимо Венгрии, российский газ и нефть закупают еще девять европейских стран, при этом их лидеры хотят выглядеть хорошими и не говорят честно об этом с собственным народом», — отметил он.

Беспрецедентные по своему масштабу санкции Евросоюза, США, Великобритании и ряда других государств связаны с началом спецоперации РФ по демилитаризации Украины. В ответ на новые ограничения президент России Владимир Путин объявил о решении продавать газ «недружественным странам» за рубли. После чего десять стран ЕС, включая Венгрию, согласились оплачивать поставки российского газа в рублях.

Глава государства также отмечал, что санкционное давление против РФ длится еще с начла 2000-х годов и лишь усилилось в последнее время. По его словам, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны, что подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, а также рост инфляции.

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