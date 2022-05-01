Десять стран согласились платить за газ в рублях

Десять стран Евросоюза согласились оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.
«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил Гуйяш.
Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.
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