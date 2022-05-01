Десять стран согласились платить за газ в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Десять стран Евросоюза открыли счета для оплаты газа в рублях Фото:
новость из сюжета
Россия отказалась продавать газ за валюту

Десять стран Евросоюза согласились оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил Гуйяш.

Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Десять стран Евросоюза согласились оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth. «Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил Гуйяш. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...