Десять стран согласились платить за газ в рублях

01 мая 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Десять стран Евросоюза открыли счета для оплаты газа в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Десять стран Евросоюза согласились оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth. «Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил Гуйяш. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Десять стран Евросоюза согласились оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth. «Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется оплата за газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — заявил Гуйяш. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.