01 мая 2022
30 апреля 2022

В Курганской области сотни человек тушат природные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган
В трех районах курганской области тушат природные пожары Фото:

В Курганской области сотни человек тушат природные пожары в Кетовском, Каргапольском и Белозерском районах. Угрозы населенным пунктам нет, указано в сообщении на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

«В ликвидации задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Осложняют ситуацию порывы ветра, достигающие 15 м/с и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует», — говорится в информации чрезвычайного ведомства.

В работе задействуют вертолет МИ-8 и самолет-амфибию Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. За минувшие сутки авиация совершила 20 сбросов воды объемом 144 тонны.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Курганской области установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров. Привлекли к административной ответственности 425 граждан. По фактам возникновения лесных пожаров и нарушений требований пожарной безопасности возбуждено шесть уголовных дел.

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В Курганской области сотни человек тушат природные пожары в Кетовском, Каргапольском и Белозерском районах. Угрозы населенным пунктам нет, указано в сообщении на официальном сайте регионального ГУ МЧС. «В ликвидации задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Осложняют ситуацию порывы ветра, достигающие 15 м/с и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует», — говорится в информации чрезвычайного ведомства. В работе задействуют вертолет МИ-8 и самолет-амфибию Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. За минувшие сутки авиация совершила 20 сбросов воды объемом 144 тонны. Ранее URA.RU сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Курганской области установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров. Привлекли к административной ответственности 425 граждан. По фактам возникновения лесных пожаров и нарушений требований пожарной безопасности возбуждено шесть уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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