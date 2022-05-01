В трех районах курганской области тушат природные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотни человек тушат природные пожары в Кетовском, Каргапольском и Белозерском районах. Угрозы населенным пунктам нет, указано в сообщении на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

«В ликвидации задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Осложняют ситуацию порывы ветра, достигающие 15 м/с и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует», — говорится в информации чрезвычайного ведомства.

В работе задействуют вертолет МИ-8 и самолет-амфибию Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. За минувшие сутки авиация совершила 20 сбросов воды объемом 144 тонны.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Курганской области установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров. Привлекли к административной ответственности 425 граждан. По фактам возникновения лесных пожаров и нарушений требований пожарной безопасности возбуждено шесть уголовных дел.