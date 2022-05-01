В Курганской области из-за пожаров массово штрафуют граждан

В Курганской области за нарушение противопожарного режима оштрафовали 425 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за нарушения противопожарного режима массово штрафуют жителей региона. Информация об этом опубликована на официальном сайте областного МЧС.

«С начала пожароопасного сезона сотрудники государственного пожарного надзора установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров в регионе. Привлекли к административной ответственности 425 граждан», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области. По фактам возникновения лесных пожаров и нарушений требований пожарной безопасности возбуждено шесть уголовных дел.

Спасатели напоминают, что в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не было новых возгораний, сотрудники МЧС патрулируют частный сектор, садоводческие кооперативы, поселки, деревни и микрорайоны.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат спугнула поджигателя леса. Губернатор области Вадим Шумков привел статистику нарушителей противопожарного режима среди курганцев. Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов — десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. В регионе работает спецборт МЧС.