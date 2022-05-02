В Литве осквернили памятник военным СССР

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Виды города. Нижневартовск, вечный огонь, парк победы, город нижневартовск, памятник войнам спортсменам
В Литве продолжают фиксировать случаи осквернения советских памятников Фото:

В Литовском городе Неринге неизвестные забросали памятник советским солдатам красной жидкостью. Об инциденте сообщил департамент полиции республики.

«В Неринге на улице Алкснинес замечено, что мемориальная скульптура погибшим советским военным забросана емкостями с жидкостью красного цвета», — рассказали в полиции. Цитату приводит РИА «Новости».

Случаи осквернения памятников советским воинам в Литве участились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства отмечал, что основной ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Так, в городе Паланге неизвестные облили синей и желтой краской памятник советским солдатам.

Американские ветераны, в свою очередь, не поддержали кампанию по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы. «Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо», — заявил ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

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В Литовском городе Неринге неизвестные забросали памятник советским солдатам красной жидкостью. Об инциденте сообщил департамент полиции республики. «В Неринге на улице Алкснинес замечено, что мемориальная скульптура погибшим советским военным забросана емкостями с жидкостью красного цвета», — рассказали в полиции. Цитату приводит РИА «Новости». Случаи осквернения памятников советским воинам в Литве участились после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства отмечал, что основной ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Так, в городе Паланге неизвестные облили синей и желтой краской памятник советским солдатам. Американские ветераны, в свою очередь, не поддержали кампанию по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы. «Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо», — заявил ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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