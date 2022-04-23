В Литве осквернили памятники советским воинам

В городе Паланге в Литве неизвестные облили краской памятник советским воинам. Об этом сообщили в местной полиции.
«В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку)», — передает РИА «Новости» сообщение полиции Литвы.
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В городе Паланге в Литве неизвестные облили краской памятник советским воинам. Об этом сообщили в местной полиции. «В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку)», — передает РИА «Новости» сообщение полиции Литвы. Ранее в другом городе Литвы, Жасляе, вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Военный историк Михаил Мягков заявил URA.RU, что, снося и оскверняя памятники советским воинам, в Европе хотят дискредитировать современную Россию.