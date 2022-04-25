25 апреля 2022

В США назвали глупостью уничтожение памятников советским солдатам

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Ветеран США осудил уничтожение памятников советским солдатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кампания по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. такое заявление сделал американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — заявил Кон в беседе с РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Проявления русофобии встречаются и в странах Европы. Так, в городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В середине марта в Греции на монументе советским воинам, павшим за свободу и независимость страны в 1941—1944 годах желтой краской написали название украинского нацбатальона и нарисовали его эмблему.

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Кампания по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. такое заявление сделал американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. «Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — заявил Кон в беседе с РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Проявления русофобии встречаются и в странах Европы. Так, в городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В середине марта в Греции на монументе советским воинам, павшим за свободу и независимость страны в 1941—1944 годах желтой краской написали название украинского нацбатальона и нарисовали его эмблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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