В США назвали глупостью уничтожение памятников советским солдатам

26 апреля 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Ветеран США осудил уничтожение памятников советским солдатам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кампания по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. такое заявление сделал американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. «Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — заявил Кон в беседе с РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Проявления русофобии встречаются и в странах Европы. Так, в городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В середине марта в Греции на монументе советским воинам, павшим за свободу и независимость страны в 1941—1944 годах желтой краской написали название украинского нацбатальона и нарисовали его эмблему. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Кампания по сносу и осквернению памятников советским войнам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. такое заявление сделал американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. «Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — заявил Кон в беседе с РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Проявления русофобии встречаются и в странах Европы. Так, в городе Жасляй (Литва) вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В середине марта в Греции на монументе советским воинам, павшим за свободу и независимость страны в 1941—1944 годах желтой краской написали название украинского нацбатальона и нарисовали его эмблему.