Шестеро детей пострадали в аварии с автобусом на Сахалине

Предположительно, причиной аварии стал разрыв заднего колеса автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобус, перевозивший детей на соревнования, попал в аварию в Поронайском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном минздраве. В результате ДТП один ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести, еще пятеро были отправлены домой для амбулаторного лечения.

«Крупное ДТП случилось возле села Леонидово. По состоянию на 19.30 (11.30 мск) один ребенок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, еще пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения», — приводит сообщение Минздрава Сахалинской области РИА «Новости».

По данным ведомства, первую помощь детям оказали врачи скорой, проезжавшей мимо. После на место аварии прибыла бригада Поронайской больницы. Водитель от госпитализации отказался.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за разрыва заднего колеса. Причины аварии будут установлены сотрудниками ГИБДД.