Народная милиция ЛНР нашла тела гражданских, расстрелянных ВСУ

02 мая 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Это не первый подобный инцидент в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) нашла тела мирных жителей в городе Рубежное, которых убили бойцы ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным «Ниндзя». «Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм, все эти люди (которых удалось найти — ред.) захоронены в городе Рубежное», — цитирует РИА «Новости» военного. По его словам, в одном из районов Рубежного были «самые ярые нацисты» и инструкторы НАТО, а также части резервистов, которых заставляли сражаться насильно. Они расстреливали мирных жителей, которые не соглашались покинуть свои дома, отметил военнослужащий. При отступлении и после него ВСУ открывали артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть иностранное оружие и следы военных преступлений, заявил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия защищает жителей Донбасса, а также проводит на Украине демилитаризацию и денацификацию. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного, передает «Национальная служба новостей». В Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении промзоны в окрестностях города, которую силовики Украины превратили в укрепрайон. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) нашла тела мирных жителей в городе Рубежное, которых убили бойцы ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным «Ниндзя». «Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм, все эти люди (которых удалось найти — ред.) захоронены в городе Рубежное», — цитирует РИА «Новости» военного. По его словам, в одном из районов Рубежного были «самые ярые нацисты» и инструкторы НАТО, а также части резервистов, которых заставляли сражаться насильно. Они расстреливали мирных жителей, которые не соглашались покинуть свои дома, отметил военнослужащий. При отступлении и после него ВСУ открывали артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть иностранное оружие и следы военных преступлений, заявил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия защищает жителей Донбасса, а также проводит на Украине демилитаризацию и денацификацию. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного, передает «Национальная служба новостей». В Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении промзоны в окрестностях города, которую силовики Украины превратили в укрепрайон.