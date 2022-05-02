Народная милиция ЛНР нашла тела гражданских, расстрелянных ВСУ

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, обмундирование, патрулирование, зачистка, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Это не первый подобный инцидент в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) нашла тела мирных жителей в городе Рубежное, которых убили бойцы ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным «Ниндзя».

«Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм, все эти люди (которых удалось найти — ред.) захоронены в городе Рубежное», — цитирует РИА «Новости» военного.

По его словам, в одном из районов Рубежного были «самые ярые нацисты» и инструкторы НАТО, а также части резервистов, которых заставляли сражаться насильно. Они расстреливали мирных жителей, которые не соглашались покинуть свои дома, отметил военнослужащий. При отступлении и после него ВСУ открывали артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть иностранное оружие и следы военных преступлений, заявил он.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия защищает жителей Донбасса, а также проводит на Украине демилитаризацию и денацификацию. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного, передает «Национальная служба новостей». В Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении промзоны в окрестностях города, которую силовики Украины превратили в укрепрайон.

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Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) нашла тела мирных жителей в городе Рубежное, которых убили бойцы ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным «Ниндзя». «Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм, все эти люди (которых удалось найти — ред.) захоронены в городе Рубежное», — цитирует РИА «Новости» военного. По его словам, в одном из районов Рубежного были «самые ярые нацисты» и инструкторы НАТО, а также части резервистов, которых заставляли сражаться насильно. Они расстреливали мирных жителей, которые не соглашались покинуть свои дома, отметил военнослужащий. При отступлении и после него ВСУ открывали артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть иностранное оружие и следы военных преступлений, заявил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия защищает жителей Донбасса, а также проводит на Украине демилитаризацию и денацификацию. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного, передает «Национальная служба новостей». В Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении промзоны в окрестностях города, которую силовики Украины превратили в укрепрайон.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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