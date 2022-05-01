Аналитики: у кого в Тюменской области самая высокая зарплата

02 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Самая высока зарплата в Тюменской области у сотрудников, добывающих полезные ископаемые Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самую высокую зарплату в Тюменской области зарабатывают специалисты по добыче полезных ископаемых. Данные представлены на официальном сайте Тюменьстата. «Среднемесячная номинальная заработная плата специалистов по добыче полезных ископаемых составляет 153,8 тысячи рублей», — указано в аналитике Тюменьстата. В данной сфере работают 9,5 тысячи тюменцев. Далее идут специалисты научной и технической деятельности. Их зарплата в Тюменской области составляет 89,4 тысячи рублей. В Тюмени 27,1 тысячи человек работает в данной сфере. Зарабатывают 83,5 тысячи те тюменцы, чья деятельность связана с финансами и страхованием. Их в регионе 8,1 тысячи. В конце списка по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате оказались 10,5 тысяч человек, работающих в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Их зарплата составляет 26,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что среднемесячная зарплата жителей Тюмени стала выше. Сумма превысила 53 тысячи рублей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Самую высокую зарплату в Тюменской области зарабатывают специалисты по добыче полезных ископаемых. Данные представлены на официальном сайте Тюменьстата. «Среднемесячная номинальная заработная плата специалистов по добыче полезных ископаемых составляет 153,8 тысячи рублей», — указано в аналитике Тюменьстата. В данной сфере работают 9,5 тысячи тюменцев. Далее идут специалисты научной и технической деятельности. Их зарплата в Тюменской области составляет 89,4 тысячи рублей. В Тюмени 27,1 тысячи человек работает в данной сфере. Зарабатывают 83,5 тысячи те тюменцы, чья деятельность связана с финансами и страхованием. Их в регионе 8,1 тысячи. В конце списка по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате оказались 10,5 тысяч человек, работающих в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Их зарплата составляет 26,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что среднемесячная зарплата жителей Тюмени стала выше. Сумма превысила 53 тысячи рублей.