Крупнейший свердловский банк для бизнеса остался без президента

Борис Дьяконов покинул пост президента банка и сосредоточится на бизнесе в Англии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов покинул пост президента банка и сосредоточится на бизнесе в Англии. Это произошло на фоне одобрения Центробанком объединения ВТБ, РНКБ и «Открытия» (владеет 90% акций в «Точке», еще 10% принадлежит менеджменту).

«С марта 2022 года Борис Дьяконов не занимает пост президента АО „Точка“. Борис Дьяконов остается сооснователем и продолжает участвовать в формировании стратегии, но отходит от операционной деятельности», — сообщили 66.RU в пресс-службе «Точки».

«Я отхожу от операционной работы в „Точке“, потому что вижу, что команда справляется сама. „Точка“ отлично показала себя в турбулентные времена. Я же остаюсь как стратег и сооснователь, но теперь мой основной фокус будет занят развитием сервиса Anna в Великобритании», — цитирует Бориса Дьяконова пресс-служба банка.

Что будет с онлайновым банковским сервисом для предпринимателей «Точка», пока не ясно. Его запустили на базе филиала финансовой группы «Открытие» в декабре 2014 года. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу «Точки», но на звонок корреспондента никто не ответил.

В «Точке» официально внедрена холакратия — система управления, которая позволяет сотрудникам самостоятельно ставить себе цели, принимать решения и нести ответственность за результат. Инициатором перехода к холакратии в «Точке» выступил сам Борис Дьяконов, убедившись, что именно система традиционного менеджмента тормозит рабочие процессы в компании.

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